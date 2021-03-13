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Dünyaca ünlü tablolar ‘deepfake’ ile canlandı

İnterneti kasıp kavuran 'deepfake' akımına dünyaca ünlü tablolar da ortak oldu. Adeta canlanan tablolar, dans edip şarkılar söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:25, 13/03/2021
HaberlerDünya

İnternet dünyasında iyiden iyiye yayılan ve akıllı telefon uygulamalarında bile kendine yer bulan ‘deepfake’, birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Son dönemde ünlü oyuncu Tom Cruise’un yüzünü montajlayarak oluşturulan görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Şarkı söyleyen Mona Lisa.

Global anlamda popüler hale gelen bu akımın son ürünü dünyaca ünlü tablolar oldu. Mona Lisa’dan Frida’ya, Andy Warhol’un Marilyn Monroe serisinden Vincent van Gogh tablolarına kadar pek çok eser adeta canlandı.

Deepfake ile hareketlendirilen tablolar, şarkılar söyleyip dans ettirildi.

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Yayınlanma Tarihi:10:20,