Dünyada aşılanan kişi sayısı 500 milyonu aştı: Türkiye yedinci sırada

Dünya tarihinin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. Bloomberg’in yayınladığı verilerde, 140 ülkede 501 milyondan fazla kişinin aşı olduğu duyuruldu. Yayınlanan sıralamada ABD, 133 milyon 305 bin 295 aşılamayla ilk sırada yer alırken; Avrupa’daki birçok ülkeyi geride bırakan ve dünya sıralamasında 7’nci sırada yer alan Türkiye’de, 14 milyon 393 binden fazla aşılama yapıldığı ifade edildi.

Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’de tam olarak normale dönüşün nüfusun yüzde 70 ila 85’inin aşılanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, günde 12.2 milyon olan aşılama oranının küresel ölçekte bağışıklık geliştirmek için yıllar alabileceğini ifade ediyor.

Ancak bu oranın her geçen gün arttığı ifade ediliyor. ABD’de günlük aşılama sayısı ortalama 2 milyon 500 bin kişiye ulaştı. Bu oranla ABD nüfusunun yüzde 75inin aşılanmasının yaklaşık 5 ay süreceği belirtildi.

ÜLKELERDEKİ AŞILAMA ORANLARI

Bloomberg’in verilerine göre ABD nüfusunun yüzde 20.5’i, Çin’in yüzde 3.1’i, Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 7.1’i, Hindistan’ın yüzde 2’si, İngiltere’nin yüzde 23.8’i Brezilya’nın ise yüzde 4.4’ü aşılandı. Dünya sırlamasında 7’nci sırada yer alan ve birçok AB ülkesini geride bırakan Türkiye’de ise nüfusun yüzde 8.7’sinin aşılandığı aktarıldı.