Dünyada bir ilk: Kuzey Kutbu’nu duman kapladı

Sibirya’da 3 haftadır devam eden ve 1 buçuk milyon hektarlık alanı küle çeviren orman yangınları Kuzey Kutbu'na ulaştı. Dünya tarihinde ilk kez Kuzey Kutbu semalarını duman kapladı.

SOZCU.COM.TR

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da ormanlık alanlarda yaklaşık 3 haftadır devam eden yangınlar tüm müdahalelere rağmen yayılmayı sürdürüyor.

Sibirya’yı etkisi altına alan yangınlar, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu’na doğru dumanların ulaşmasına neden oldu. Bugün itibariyle bölgedeki nükleer araştırma laboratuvarında yangın tehdidi yaşanırken, binlerce evin tahliyesine de başlandı.

Moğolistan’a da ulaştı

NASA’daki bilim insanları, Sibirya’da meydana gelen yangınlar nedeniyle oluşan dumanların, 2 bin 900 km uzaklıkta bir mesafe olan Kuzey Kutbu’na ulaştığını aynı zamanda Moğolistan’ın bazı bölgelerine de yayıldığını bildirdi.

Son dönemde dünyanın bir kısmı aşırı sıcaklar ve bu nedenle oluşan orman yangınlarıyla mücadele ederken, bir kısmı da seller ile boğuşuyor.

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