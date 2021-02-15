Dünyanın en eski hayvanat bahçesi zararda

1828 yılında Londra Zooloji Topluluğu (ZSL) tarafından kurulan Londra Hayvanah Bahçesi, ünlü bilim insanı Charles Darwin tarafından da ziyaret edilmişti. Dünyanın en eski hayvanat bahçesini Türlerin Kökeni kitabını yazarken ziyaret ettiği kayıtlara geçerken, pandemi dolayısıyla hayvanat bahçesi yönetimi zor günler geçiriyor.

Ziyaretçi sayısının azalması ve bütçenin de giderek kısılmasıyla birlikte hayvanat bahçesinin geleceği pek parlak gözükmüyor.

Hayvanat bahçesi bünyesinde büyük kedigiller familyasından sorumlu Kate Sanders, Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Sanders, “Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gerçek dışı. Hiç ziyaretçi olmayınca burası çok mutsuz ve üzücü bir hale dönüyor. Çok fazla para kaybediyoruz ve hayvanat bahçesinin bu salgından çıkabileceğinden endişe ediyorum” dedi.

Londra’nın kuzeyindeki Bedfordshire’daki Whipsnade Hayvanat Bahçesi ile birlikte ZSL’de toplam 22.949 hayvan kayıtlı olarak bulunuyor.

Bu canlıların beslenmesi için ayda yaklaşık 1 milyon pound (yaklaşık 9.7 milyon TL) harcandığı belirtilirken geçen yıl kurumun yaklaşık 15 milyon pound (145 milyon TL) zarar gösterdiği belirtildi.

ZSL’nin üst düzey yöneticilerinden Kathryn England, “Kapalı kaldığımız için çok mutsuzuz” dedi.

Englnad, “Daha da kötüsü biz burada insanlara doğa ve canlılar konusunda ilham vermek istiyoruz fakat kapalı oldukları için onlara ulaşmak çok güç. Hiçbir şey insanların hayvanat bahçesine gelerek güzel bir zaman geçirmesinin yerini dolduramaz” ifadesini kullandı.

Hayvanat bahçesinin en büyük gelir kaynağının biletler olduğunu açıklayan yetkililer 2020’de 18 hafta boyunca kapalı kalan hayvanat bahçesinin büyük zarara girdiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesinde yetişkin bileti 35 (yaklaşık 339 TL), çocuk bileti ise 22.75 pounddu (yaklaşık 220 TL)