Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

2006 yılından bu yana dünyanın en seyahat dostu pasaportlarını düzenli olarak takip eden Henley Pasaport Endeksi, son analizlerini yayınladı.

Japonya, dünyadaki 193 varış noktasına vizesiz erişim sunan pasaportuyla bir kez daha liderlik tablosunun zirvesinde.

Endeksi hazırlayan İngiltere merkezli vatandaşlık danışmanlığı şirketi Henley & Partners, geçici kısıtlamaların analize yansımadığını belirtiyor ve “Küresel olarak hala kapsamlı seyahat kısıtlamaları uygulandığından, uluslararası seyahat özgürlüğünün her seviyesi şu an için teorik kalıyor” diyor.

TÜRKİYE 52’NCİ SIRADA

Şirket aynı zamanda Japonya’nın ilk sırada yer almasını biraz ironik bulduklarını belirterek, ülkenin kısa süre önce yeniden planlanan Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ndan yurt dışından izleyicileri engelleme kararı aldığını hatırlattı.

Endekste Türkiye ise 111 varış noktasıyla 52. sırada yer alıyor. Türkiye, Arnavutluk, Gürcistan, Bosna Hersek, Mikronezya ve Moldova gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

ÇİN VE BAE’NİN ÇARPICI YÜKSELİŞİ

Singapur (192 puanla) ikinci sırada, Güney Kore ise Almanya ile üçüncü sırada (191 puanla) yer alıyor. Her zaman olduğu gibi, kalan ilk 10 sıranın çoğu AB ülkeleri tarafından kapılmış durumda.

İngiltere ve ABD, 2014’te ilk sırada yer alırken şu anda İsviçre, Belçika ve Yeni Zelanda ile birlikte yedinci sırada yer alıyorlar.

Seyahat özgürlüğü açısından, son on yılın en büyük başarı hikayeleri Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait.

2011’den bu yana, Çin 22 sıra tırmanırken – 90. sıradan 68. sıraya kadar – BAE 65. sıradan 15. sıraya yükseliyor. Dünya çapında diplomatik bağların güçlenmesiyle beraber vatandaşlara da izin verildiği ortaya çıkıyor.

Henley & Partners, “AB, BAE, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerde kitlesel aşılama programlarının yaygınlaşmasıyla beraber, küresel hareketlilik yakında bazıları için yeniden bir olasılık olacak. Aşı uygulamalarının çok daha yavaş olduğu ve pasaportların genel olarak çok daha az seyahat özgürlüğü sunma eğiliminde olduğu gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları için gelecek pek de parlak değil.”

AŞI PASAPORTUNUN ETKİSİ

Siyaset bilimi araştırmacıları Syracuse Üniversitesi’nden Uğur Altundal ve Pittsburgh Üniversitesi’nden Ömer Zarpli, uluslararası seyahatin yeniden başlatılmasına bir çözüm olarak raporda “aşı pasaportu” modelinin bazı tehlikelerine dikkat çekiyor:

“İnsanların muhtemelen her yıl aşılanması gerekeceği düşünüldüğünde, gelişmiş ülkeler ileride kullanılmak üzere aşı stoklarını güvence altına almaya çalışabilirler. Sonuçta bu, pandemiyi uzatabilir ve daha fazla mutasyon riskini artırabilir.”

Göç Politikaları Merkezi’nde profesör ve Belçika’daki Birleşmiş Milletler Üniversitesi Karşılaştırmalı Bölgesel Entegrasyon Çalışmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olan Mehari Taddele Maru, “nüfuslarını nispeten hızlı bir şekilde aşılayabilen ülkeler, vatandaşlarının hareketliliğini de kolaylaştıracak ve ziyaretçileri çekecektir. Yeterli depolama kapasitesi ve verimli dağıtımı sağlamak için finansmanı olmayan ülkeler, hareket kısıtlamalarını hafifletme konusunda geride kalacaklar.”

Pandemi pek çok global şirketin, daha esnek çalışma modellerini benimsemesini sağlarken, uzaktan çalışma vizeleri geçtiğimiz yıl büyük bir trend haline geldi.

NewCities’de Uygulamalı Araştırma direktörü Greg Lindsay, raporda uzaktan çalışma ile ilgili olarak şu noktaya da dikkat çekiyor: “Helsinki’den Dubai’ye kadar pek çok bölgede, halihazırda işverenleri tarafından kendilerine dolaşım izni verilmiş olan bağımsız çalışanları hedefleyen programlar ve politikalar tasarlanıyor.”

2021’İN EN İYİ PASAPORTLARI:

1. Japonya (193 varış noktası)

2. Singapur (192)

3. Almanya, Güney Kore (191)

4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (190)

5. Avusturya, Danimarka (189)

6. Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç (188)

7. Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (187)

8. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta, Norveç (186)

9. Avustralya, Kanada (185)

10. Macaristan, Litvanya, Polonya, Slovakya (183)

EN KÖTÜ PASAPORTLAR

Dünyanın dört bir yanından pek çok ülke, 40’tan az ülkeye vizesiz erişim imkanına sahiptir.

102. Kuzey Kore (39 varış noktası)

103. Nepal (38)

104. Filistin toprakları (37)

105. Somali (34)

106. Yemen (33)

107. Pakistan (32)

108. Suriye (29)

109. Irak (28)

110. Afganistan (26)