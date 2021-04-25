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Dünyanın en yüksek binasında Hindistan’a destek mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’ya, Hindistan’ın Covid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek amacı ile Hindistan bayrağı yansıtıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:09, 25/04/2021
HaberlerDünya
Dünyanın en yüksek binasında Hindistan’a destek mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya, Covid-19 salgını nedeni ile zor günler geçiren Hindistan'a destek amacıyla Hindistan bayrağı yansıtıldı. Hindistan bayrağının ardından binanın dış cephesine, “Stay Strong” (Güçlü kal) yazıldı.

Hindistan'da son 24 saatte 349 bin 313 vakanın tespit edilmesi ile günlük en yüksek küresel vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükselirken, toplam can kaybı ise 192 bin 311'e ulaştı.

OKSİJEN KRİZİ

Hastanelerde ekipman eksikliği ve özellikle oksijen sıkıntısı devam eden Hindistan'da, çoğu hastane, vakalarla baş edemediklerini bildirdi. Hindistan’nın Uttar Pradeş eyaletinde Ghaziabad kentinde caddeler araçlarda tüplerle oksijen alan Covid-19 vakalarıyla doldu.

Başkent Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, Pazartesi günü sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzatmış, “Sokağa çıkama yasağı, corona virüsüyle mücadelede son silahımız. Ancak bunla vakaların hızla yükselmesini engelleyebiliriz” demişti.

ABD’DEN HİNDİSTAN’A DESTEK

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı açıklamada, ABD'nin Hindistan’ın Covid-19 vakalarındaki büyük artışa yanıt vermesine yardımcı olmak amacı ile Covid-19 aşıları, tıbbi ekipman ve koruyucu teçhizat için derhal hammadde sağlayacağını belirtti.

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