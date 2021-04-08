18 yaşında dünyanın en zengin insanlarından biri oldu

Lehmann’ın zenginliğinin kaynağı olan Dm-drogerie markt, Almanya’nın önde gelen eczane zincirlerinden biri. 1974 yılında kurulan şirketin, web sitesinde yer alan bilgilere göre Almanya genelinde 2.000’den fazla mağazası 41.000’den fazla çalışanı var.

Forbes’un haberine göre, ne Lehmann ne de babası şirkette aktif olarak yer alıyor ve her ikisi hakkında da çok az şey biliniyor.

2021 yılında dünyanın en genç milyarderleri arasında 2. sırada, 1.5 milyar dolar değerindeki servetiyle 24 yaşındaki Çinli Wang Zelong bulunuyor. 3. ve 4. sırada ise 24 ve 25 yaşlarındaki ayrı ayrı 1,4 milyar dolar değerinde servete sahip olan Norveçli kız kardeşler Alexandra ve Katharina Andresen yer alıyor. Her ikisi de, multimilyar dolarlık bir yatırım şirketi olan Ferd'in bir kısmına sahipler.

JENNER LİSTEDEN DÜŞTÜ

Forbes’un hazırladığı listede düşüşler de dikkat çekiyor. 2019'da dünyanın en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderi seçilen Kylie Jenner, bu yıl listeden düşüyor.

Forbes’un hazırladığı liste; dünyanın en zengin insanları hakkında bilgileri bir araya getiriyor ve yalnızca net serveti 1 milyar doların üzerinde olan kişileri dikkate alıyor. Listeye göre, şu anda dünyada 2,755 milyarder var. Bu sayı, şimdiye kadar bildirilen en yüksek sayı.

Forbes’a göre, dünyadaki milyarderlerin servetleri toplamda 8 trilyon dolar artarak 13.1 trilyon dolara yükseldi.

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