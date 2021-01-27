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Dünyanın en zengin isimlerinden Carlos Slim hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en zengin isimler arasında yer alan Meksikalı iş insanı Carlos Slim, Covid-19 şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:04, 28/01/2021
Haberler Dünya
Dünyanın en zengin isimlerinden Carlos Slim hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en zengin isimler arasında yer alan Meksikalı iş insanı Carlos Slim'in Sözcüsü Arturo Elias yaptığı açıklamada, Slim'in Covid-19 şüphesi ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Elias, Slim'in oğlunun pazartesi günü Covid-19'a yakalanmasının ardından 80 yaşındaki iş insanının Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan ve halk sağlığı merkezi olan Ulusal Beslenme Enstitüsü’nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Sözcü Elias, Slim'in takip ve tahlil için hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtti.

Slim, 2007 yılında dünyanın en zengin insanı olmuş, Amerikan Forbes dergisinin en zenginler listesinde 74 milyar dolarlık servetiyle 2010 ve 2011 yıllarında da birinciliği elde etmişti. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:23:57,