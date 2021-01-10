Dünyanın konuştuğu isim gözaltında

ABD’de Başkan Donald Trump’ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki iddialarına destek vererek kasım ayında seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle 6 Ocak'ta Washington’da toplanan kalabalığın Kongre binasını işgal etmesiyle başlayan tartışmalar sürüyor.

Öte yandan, yaşanan protesto gösterileri sırasında Kongre binasına giren grup içerisinde yer alan isimlere yönelik operasyonlar sürüyor.

FBI’I ARADI, TESLİM OLDU

Sosyal medyada en fazla paylaşılan görüntülerden birinde yüzünü ABD bayrağı renkleriyle boyamış, kafasında boynuzları olan kürklü bir kalpak bulunan, elinde ABD bayrağı taşıyan üstü çıplak ve dövmeli QAnon Shaman lakaplı Jake Angeli gözaltına alındı.

FBI’ın Washington ofisini aradığı ve kolluk kuvvetleriyle görüştüğü öğrenilen Angeli’nin polise teslim olduğu belirtildi.

Kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamalarının da bulunduğu ithamlarla gözaltında tutulan Jake Angeli, binası içerisinde polisle tartıştığı ve Kongre'de kürsüye çıkarak poz verdiği görüntülere yansımıştı.

Arizona doğumlu, kendi eyaletinde bir seslendirme sanatçısı olan ve gerçek adı Jacob Anthony Chansley olan Jake Angeli, son dönemde Trump yanlısı ve Covid-19 önlemleri karşıtı mitinglerde önemli bir figür oldu.

QANON KOMPLOSU NEDİR?

ABD'de son dönemde yaygınlaşmaya başlayan QAnon özellikle aşırı sağcılar tarafından destekleniyor. Bu komplo teorisi ise, “Şeytana tapan pedofiller Trump'a karşı bir kumpas kurma hazırlığı içerisinde ve aynı zamanda küresel bir çocuk kaçakçılığı ve seks ağı yönetiyor” şeklinde özetlenebiliyor.

Bu komplo teorisi özellikle son aylarda Trump destekçileri tarafından büyük destek görüyor.