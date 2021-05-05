Dünyanın zirvesinde vakalar artıyor: Everest’te 17 kişi pozitif çıktı

Çin'de ortaya çıktığı günden bugüne etkisini sürdüren corona virüsü salgınında, dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Everest Dağı 1 yıl önce tırmanışa kapatılmıştı. Bu yıl Nisan ayının ikinci haftası dağcılara yeniden açılan Everest Dağı'nda 20 Nisan'da ilk corona virüsü vakası tespit edilmiş, PCR testi pozitif çıkan Norveçli dağcı Erlend Ness karantinaya alınmıştı.

Nepal'deki dağdan korkutan haber geldi. Everest Dağı'nda corona virüsü vaka sayısında artış gözlemlendiği açıklandı. Nepal'de bulunan kampta Covid-19 semptomları gösteren ve PCR testleri pozitif çıkan dağcıların sayısındaki artış, salgının dünyanın en yüksek dağında yayılmaya başladığı endişelerini de beraberinde getirdi. Kamp yetkilileri, kamplarda kalan dağcıların gönderildiği Katmandu'daki hastanelerde 17 doğrulanmış corona virüsü vakası bulunduğunu açıkladı.

HÜKÜMET AÇIKLAMADAN KAÇINIYOR



Nepal hükümeti dağcıların corona testlerinin pozitif çıkmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Yabancı dağcıların ülke ekonomisine ciddi maddi gelir sağladığı ifade edilerek, kamplarda bulunan vaka sayısındaki artış nedeniyle dağın yeniden tırmanışa kapatılması ya da çeşitli önlemler alınması gerektiği ve bu nedenle de hükümetin açıklamada bulunmadığı iddia ediliyor.

Nepal’de salgının başlangıcından bu yana 351 bin vaka tespit edilirken, 3 bin 417 kişi de hayatını kaybetti.