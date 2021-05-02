Dünyayı değiştiren iki adam

Devlet Başkanı Joe Biden, Amerika'yı ayağa kaldıran George Floyd davasının kararı açıklandıktan sonra Floyd'un küçük kızı Gianna'nın sözleriyle seslendi. “Babam dünyayı değiştirdi” demişti minik kız bir sene önce. Biden da geçen haftaki buluşmalarında, “Baban gerçekten dünyayı değiştirdi” diyerek karşılık verdi.

KİMDİR BU DEREK CHAUVİN

Polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden siyahiler, adaletin yerin bulmasını bekledi durdu. Mahkemelerde hep hayal kırıklığı, hüsran yaşandı. Ama bu sefer öyle olmadı. Hakkındaki iddiaların hepsinden suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin önümüzdeki ay açıklanacak kararla 40 yıla kadar hapis cezası alacak. George Floyd'u öldüren polis memurunun suçlu bulunması belki de gerçekten dünyayı değiştirecek. Peki kim bu Derek Chauvin kim? Toplumun genelinin suçlu olduğuna inandığı Chauvin, polislik görevini mi yaptı yoksa bir katil gibi davranarak 9 dakikaya yakın süre boğazına bastırdığı Floyd'u bile isteye mi öldürdü?

ÜÇ POLİS SALDIRISINA KARIŞMIŞ

Ev hanımı annesi ve mali müşavir babası, o 7 yaşındayken boşandı. Ortak velayetle büyüdü. Dakota County Technical College mezunu olan 45 yaşındaki Derek Chauvin, kariyeri boyunca biri ölümcül olmak üzere üç polis saldırısına karıştı. Resmi kayıtlarında hakkında 18 şikayet var. Ama en önemli olanı 4 yıl önce aynı George Floyd olayında olduğu gibi gözaltına almak istediği siyahi bir çocuğu 17 dakika boyunca diziyle bastırması.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu olay 4 Eylül 2017'de meydana geldi. Polis memuru annelerinin şikayeti üzerine iki küçük çocuğu gözaltına almak istemiş, kendisine direnen çocuğun kafasına el feneriyle vurduktan sonra yere yatırıp diziyle etkisiz hale getirmeye çalışmıştı. Savcılar olayın görüntülerini izlerken aynı George Floyd olayında olduğu gibi çocuğun nefes alamadığını, bütün yalvarmalara karşın polis memuru Derek'in kayıtsız kaldığını gördüler.

ÇOCUĞA KÖTÜ MUAMELE

Konuyu soruşturan eyalet savcılarından Matthew Frank, “Bu videolar, çok daha şiddetli ve bir çocuğa yapılan kötü muameleyi gösteriyor” diye açıkladı. 4 yıl önce meydana gelen olayın ayrıntılarında şunlar yer alıyor: Derek Chauvin, genci yüzüstü pozisyona yerleştirip arkadan kelepçeliyor. Bu sırada gencin annesi oğlunu öldürmemeleri için yalvarıyor. Bir noktada çocuğun kulağı kanamaya başlıyor. Yere yatırıldıktan bir dakika sonra çocuk, memurlara nefes alamadığını defalarca söylüyor. Annesi, Chauvin'e, oğlunun üzerinden dizini çekmesini söylüyor.

YASA TASARISI HAZIRLANIYOR

Adalet Bakanlığı yetkilileri bu olayın bütün ayrıntılarıyla soruşturulduğunu yakında mahkemeye gönderileceğini açıkladı. Bu olay sonrasında halen soruşturmaları devam eden polis şiddeti mağdurlarına bir umut oldu. George Floyd'un ölümü aynı zamanda yeni polis tasarısı çalışmalarını hızlandırdı.

Tek kişilik hücrede TV izlemesi yasak

Suçlu polis Chauvin, tek kişilik hücresinde 23 saat geçirmek zorunda. Sadece bir saat spor yapmasına izin veriliyor. Televizyon izlemesine izin yok. Bazı kişisel hijyen ürünleri dışında özel eşyası da yok. Şu anda dışarıdan posta almasına izin verilmiyor.

Güzellik kraliçesi eşi boşadı

Emlakçılık yapan eski güzellik kraliçesi eşi Kellie, Derek Chauvin'i olaydan sonra boşadı. Çiftin, 464 bin dolarlık vergi borcu soruşturması altında oldukları da ortaya çıktı. Kellie'nin fotoğrafçılık, Derek'in de kulüplerde korumalık yaptığı ancak bu kazançları bildirmedikleri belirlendi.

Trump’çılar da suçlu dedi

Derek Chauvin'in suçlu bulunması sonrası yapılan anketlerde Trump seçmenlerinin yarısından fazlasının (yüzde 51) kesin olarak jürinin kararına katıldığı ortaya çıktı. Başkan Joe Biden'ı destekleyen seçmenlerin ise yüzde 94'ü suçlu kararını destekledi.