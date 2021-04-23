Durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılmıştı… Navalni açlık grevini bıraktı

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e muhalif isimlerden Aleksey Navalni, 31 Mart’ta cezaevinde açlık grevine başladı.

Cezaevinde kötü muamele gördüğü de öne sürülen Navalni, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Başta Avrupalı liderler olmak üzere dünya kamuoyunun durumundan endişe duyduğu Navalni’yle ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

DOKTORUNU SEÇMEK İSTİYOR



Hastanede tedavisi süren Navalni, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 24 günün ardından açlık grevini sona erdirme kararı aldığını duyuran Navalni, kolları ve bacaklarında his kayıpları yaşadığını söyledi. Kendisini iki ayrı sivil doktorun gördüğünü belirten Navalni, buna rağmen uygun bir tedavi almak için kendi seçtiği bir doktora muayene olmak istediğini vurguladı.

Navalni, başta Rusya’da olmak üzere kendisine destek olan tüm dünyadaki iyi insanlara teşekkür etti.

DENETİMLİ SERBESTLİK İHLALİ



Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya’da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından Moskova’ya döndüğünde havalimanında tutuklanmıştı. Navalni, şubat ayında denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Navalni'nin 2014 yılında zimmete para geçirme mahkumiyetinden kaynaklanıyor.