Düşes Kate Middleton da corona aşısı oldu

Corona virüsü dünya çapında etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için aşılama kampanyaları da hız kazanmış durumda. Bu konuda en başarılı ülkelerden biri olan İngiltere’de Kraliyet ailesi üyeleri de sırayla aşılarını oluyor.

Corona virüsü aşısı olan son aile üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu. Kensington Palace Twitter hesabından duyurulan gelişmenin yanı sıra Middleton’ın aşı olurken bir de fotoğrafı paylaşıldı.

Middleton aşıdan sonra yaptığı açıklamada, “Dün Londra Bilim Müzesi’nde corona virüsü aşısının ilk dozunu oldum. Aşılama kampanyasında rol oynayan herkese minnettarım. Yaptığınız her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Düşes Middleton’ın eşi Prens William da 20 Mayıs’ta corona virüsü aşısının ilk dozunu yine aynı müzede yaptırmıştı.