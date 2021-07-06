Düsseldorf Havalimanı’ndan bıçaklı saldırı

Almanya’nın yoğun havalimanlarından Düsseldorf Havalimanı’nda bugün bir bıçaklı saldırı yaşandı…

Ülkenin çok okunan haber dergilerinden Focus’un aktardığı haberde, bugün havalimanı içerisinde bir saldırı meydana geldi. Federal polis sözcüsünün aktardığı bilgiye göre bir kişi yaralanırken saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Saldırının, geliş terminalinin girişinde yaşandığını aktaran yetkililer saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediğini duyurdu. Öte yandan saldırganı bulmak için insan avı başlatıldı.