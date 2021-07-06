Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Düsseldorf Havalimanı’ndan bıçaklı saldırı

Alman Focus dergisi, ülkenin büyük kentlerinden Düsseldorf'taki havalimanında bıçaklı saldırı yaşandığını duyurdu. Bir kişinin yaralandığı belirtilirken saldırganın olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:39, 06/07/2021
HaberlerDünya
Düsseldorf Havalimanı’ndan bıçaklı saldırı

Almanya’nın yoğun havalimanlarından Düsseldorf Havalimanı’nda bugün bir bıçaklı saldırı yaşandı…

Ülkenin çok okunan haber dergilerinden Focus’un aktardığı haberde, bugün havalimanı içerisinde bir saldırı meydana geldi. Federal polis sözcüsünün aktardığı bilgiye göre bir kişi yaralanırken saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Saldırının, geliş terminalinin girişinde yaşandığını aktaran yetkililer saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediğini duyurdu. Öte yandan saldırganı bulmak için insan avı başlatıldı.

İlginizi ÇekebilirAlmanya'da kullanılan hızlı COVID testleri yeni bir tartışma yaratıyorAlmanya'da kullanılan hızlı COVID testleri yeni bir tartışma yaratıyor
saldırı
Yayınlanma Tarihi:14:33,