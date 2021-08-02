EFFIS: 2021’de 43 ülkede yangın meydana geldi

Dünya genelinde Avrupa, ABD, Rusya Meksika, Kanada ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde meydana gelen yangınlardan milyonlarca hektar ormanlık alan etkilenirken, aktif yangınlarda mücadele devam ediyor.

SOZCU.COM.TR

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Avrupa’da ve çevresindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarına yönelik uydu görüntülerini ve yangın verilerini paylaşan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre, Avrupa’da yalnızca 2021 yılı içinde yüzbinlerce hektarlık alan yandı. EFFIS’in verilerine göre, 2021 yılında 43 ülkede toplamda bin 831 orman yangını meydana gelirken, 433 bin 700 hektarlık alan yandı.

Verilere göre, bu yıl içinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bin 74 yangının meydana geldiği ve 190 bin 595 hektar alanın yandığı, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde ise 537 yangının meydana geldiği ve 185 bin 805 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in Avrupa’nın komşuları olarak ele aldığı 9 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde ise 146 yangının meydana geldiği ve toplamda 57 bin 300 hektar alanın yandığı belirtildi.

AVRUPA’DA 15 ÜLKEDE YANGIN SÜRÜYOR

EFFIS’in orman yangınlarına ilişkin uydu görüntülerine göre, şu anda Avrupa’nın en az 15 ülkesinde aktif olarak farklı ölçeklerde yangınlar sürüyor. Aktif orman yangınlarının en fazla İtalya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Arnavutluk ve Türkiye’de görüldüğü belirtildi. Son 7 gün içindeki aktif yangınlardan en çok etkilenen ülkeler arasında ise İtalya, İspanya, Fas, Cezayir, Yunanistan gibi Akdeniz kıyısındaki ülkeler yer aldı.

EFFIS’in 2021 yılı içindeki verilerine göre, en fazla orman yangınlarının meydana geldiği ülkeler arasında sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Bosna Hersek, Türkiye, Romanya, Kıbrıs, Hırvatistan ve Bulgaristan yer aldı.

EFFIS’in 2021 yılı rakamlarına göre, şu ana kadar İtalya’da 298 orman yangının çıktığı ve yangınlar nedeniyle 76 bin 388 hektar alanın yandığı belirtildi. İtalya’da 2008 yılından bu yana çıkan yangınların yıllık ortalamasının 224 olduğu belirtildi.

İtalya’da çıkan orman yangınlarına ilişkin haberlere göre, Cumartesi günü Sicilya’daki Catania kasabası civarında çıkan yangın büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı. İnsanlar bölgeden tahliye edildi. 50’si Catania’da olmak üzere Sicilya adasındaki itfaiye ekiplerinin 24 saat içinde yangınla ilgili 250 operasyon yürüttüğü bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre 40 dereceye kadar çıkan sıcaklıkla birlikte rüzgar esintisi yangını şiddetlendirdi.

İtalya’da aktif olarak devam eden Sardunya Adası'ndaki yangınlarda ise şu ana kadar bin 500 kişinin tahliye edildiği ve 20 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in uydu görüntülerine göre Sardunya Adası'ndaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ancak adanın bazı bölgelerinde yangının halen aktif olduğu kaydedildi.

İSPANYA’DA 38 BİN HEKTAR YANDI

EFFIS’in orman yangınlarına ilişkin verilerine göre İspanya’da 2021 yılı içinde 222 yangının meydana geldiği, toplamda 38 bin 224 hektar alanın yandığı belirtildi. İspanya’da 2008 yılından bu yana orman yangını ortalamasının 168 olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Katalonya özerk bölgesinde çıkan orman yangınında 24 saatten kısa bir sürede bin 200 hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. 400 kişinin meydana gelen yangın nedeniyle tahliye edildiği aktarıldı.

EFFIS’in verilerine göre, Fransa’da bu yıl 198 yangının meydana geldiği ve 22 bin 807 hektarlık alanın yandığı kaydedildi. Uydu görüntülerine göre yangının büyük ölçüde söndürüldüğü Fransa’da, şu anda iki farklı bölgede küçük boyutlu orman yangını görülüyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransa’nın güneyinde bulunan Aude bölgesindeki orman yangınında 900 hektarlık bir alanın yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangının tamamen kontrol altına alınamadığı bildirilmişti. Basında yer alan haberlere göre bölgedeki yangının sigara izmariti nedeniyle çıktığından şüpheleniyor.

PORTEKİZ’DE 152 YANGIN

Verilere göre, Portekiz’de 2021 yılında 152 yangın meydana geldi ve 14 bin 668 hektar alan yandı. Basındaki haberlerde, geçtiğimiz haftalarda ülkenin güneyinde bulunan Monchique bölgesinde başlayan orman yangınının Portimao ilçesine kadar indiği ve yangında 2 bin hektarın kaybedildiği belirtildi. Portimao Belediye Başkanı Isilda Gomes, yangının “dikkatsiz kişiler nedeniyle” çıktığını söylemişti.

Romanya’da 18 bin 620 hektar yandı

Romanya'da 2021 yılında 75 orman yangını meydana gelirken, 18 bin 620 hektar alan yandı. EFFIS’in uydu görüntülerine göre, ülkenin özellikle Sırbistan ve Bulgaristan ile sınırının bulunduğu güney batı bölgelerinde orman yangınlarının aktif olduğu kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, Bosna Hersek’te 136 yangının meydana geldiği ve 26 bin 507 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in uydu görüntülerine göre, ülkenin güney batısında orman yangınlarının devam ettiği kaydedildi.

TÜRKİYE’DE 135 YANGIN

EFFIS, 2021 yılında Türkiye'de 135 yangının meydana geldiğini ve 118 bin 789 hektar alanın yandığını belirtti. Uydu görüntülerine göre, Bodrum, Marmaris ve Antalya gibi ülkenin güney bölgelerindeki yangınların devam ettiği kaydedildi.

ARNAVUTLUK’TA 5 BİN HEKTAR YANDI

Balkan ülkelerinden olan Arnavutluk’ta yangınlar etkisini sürdürüyor. Uydu verilerine göre ülkenin güney batı bölgelerinde farklı ölçeklerde aktif yangınların olduğu kaydedildi. Ülkedeki 2021 yılı içindeki orman yangını verilerine göre, 35 yangın meydana geldiği ve 5 bin 460 hektar alanın yandığı belirtildi.

Balkan ülkelerinden olan Hırvatistan’da orman yangını verilerine göre 2021 yılında 54 yangın meydana geldi ve 5 bin 664 hektar alan yandı.

Verilere göre, Ukrayna’da 36 orman yangını meydana geldiği, 12 bin 539 hektar alanın yandığı belirtildi. Uydudan alınan görüntülere göre ülkenin özellikle güney doğu kısımlarında olmak üzere yangınların devam ettiği kaydedildi.

ORTA DOĞU’DA 54 BİN HEKTAR

EFFIS’in Avrupa ve komşu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin verile göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2021 yılında toplamda 146 yangın meydana geldiği ve toplamda 57 bin 300 hektar alanın yandığı belirtildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki orman yangınlarının en fazla görüldüğü ülkelerin sırasıyla Suriye, Cezayir, Tunus, Fas, İsrail, Lübnan, Libya, Filistin ve Irak’ın olduğu belirtildi. 2021 yılı içinde Cezayir’de 18 bin 138, Tunus’ta 18 bin 47 ve Suriye’de 16 bin 271 hektar alanın yandığı kaydedildi.

LÜBNAN’DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan ormanlık alanlarda Çarşamba günü başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. Çam, meşe, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu Kobayat'ta başlayan orman yangınları, Bekaa Vadisi'ne kadar ulaştı. Alevlerin Suriye sınırındaki bölgelerine de yayıldığı belirtildi.

Yangınların yerleşim bölgelerine ulaşması sonucu evler tahliye edilirken dumandan etkilenenler ise hastanelere kaldırıldı. Sivil savunma ekipleri, hava kuvvetlerine ait helikopterler ve Lübnan ordusuna bağlı birimler tarafından yangınlara müdahale edildiği ve bir çok noktada yangınların kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 16 yaşındaki Amin Melhem'in hayatını kaybettiği belirtildi. Yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangınlar sonucu yaklaşık 5 bin hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

ABD’DE 3 MİLYON HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Meksika Ulusal Ormancılık Komisyonu (CONAFOR) tarafından 29 Temmuz 2021 günü yayınlanan rapora göre 2021 yılında ülke genelinde toplam 6 bin 405 orman yangını kaydedildi. Çıkan orman yangınları sonucu toplamda 571 bin 727 hektar yeşil alan yangından zarar gördü. Herhangi bir aktif orman yangına değinilmeyen raporda yangınların çıkış sebebi de belirtilmezken basında yer alan haberler ülkede çıkan her 10 orman yangınının 9'unun insan kaynaklı olduğunu ifade etti.

ABD'de ise Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin (NIFC) 1 Ağustos günü itibariyle yayınladığı raporda gün boyunca ülkede 7 büyük yangın kaydedilirken aktif büyük yangın vakasının 91'e yükseldiği ve bu büyük yangınlarda zarar gören alanın ise 1 milyon 800 bin 386 hektar alana ulaştığı belirtiliyor. Son görülen orman yangınları Washington, Idaho ve Montana eyaletlerinde etkili oldu. Şu ana kadar bu 7 büyük yangının sadece 2'si kontrol altına alındı.

Raporda 2021 yılı boyunca ülkede toplamda 37 bin 803 orman yangını kaydedildiğini ve bu yangınlarda toplam 3 milyon 14 bin 811 hektar alanın zarar gördüğü bildiriliyor. Ayrıca raporda halka özellikle açık alanlarda zaman geçirirken orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

RUSYA’DA 1.4 MİLYON HEKTAR ALAN YANDI

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Yakutistan'da geçtiğimiz Temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları devam ediyor. Yüzde 80'i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan'daki yangın söndürme çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 2 bin 250 personelin yanı sıra 284 yangın söndürme aracı katıldı. Hala ek kuvvetlerin gönderilmeye devam edildiği Yakutistan'da Temmuz ayı itibariyle 163 ayrı noktada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 163 yangından 138'inin hala devam ettiği ve bu bölgelerde yangınlara karşı mücadele edildiği aktarıldı. Kırsal bölgelerde ilerleyen yangın nedeniyle de birçok hayvan telef oldu.

Sibirya'daki orman yangınlarıyla ilgili Rusya tarafından bilgiler devamlı olarak güncellenirken yangınlarda şuana kadar can kaybı yaşanmadığı, alevlerden ve dumanlardan etkilenenlerin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Rusya'daki orman yangınlarında şuana kadar 1.4 milyon hektarlık alanın tamamen yandığı açıklanırken hala devam eden yangınlarla birlikte bu rakamın 1 buçuk milyon hektarlık alanı aşması bekleniyor. Yangınların Rusya'daki yerleşim alanlarına sıçramaması için tüm yangın noktalarında acil durum ilan edildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, çıkan yangınlarla ilgili henüz bir sabotaj bulgularına rastlanılmadığını açıklarken yangınların büyük çoğunluğunun bilinçsizlikten ve aşırı sıcaklardan dolayı çıktığı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Yakutistan bölgesinde çıkan orman yangınlarında 5 milyondan fazla ormanlık alan tamamen küle döndü.

KANADA DA ETKİLENDİ

Kanada'da her yıl mevsimsel olarak yaşanan orman yangınları bu sene aşırı sıcaklar nedeniyle etkisini daha da arttırdı. Geçen yıllara kıyasla bu seneki yangın sayılarının ve yoğunluğunun daha fazla olduğu belirtiliyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi’nden (CIFFC) alınan verilere göre, 28 Temmuz itibariyle, farklı illerde 228 aktif yangın tespit edildi ve bu sayının 172'si kontrol altına alındı. Ülkenin British Columbia, Ontario, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletlerinde bu sene yaklaşık 4 bin 800 yangın tespit edilirken, 2 milyon 700 bin hektarlık alan ise yangından etkilendi.

Uzmanlar, yangınların artmasında iklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıkların ve yağış yetersizliğinin etkili olduğunu söylerken Toronto Üniversitesi Ormancılık ve Koruma Enstitüsü’nden profesör David Martell, yıllar içinde kuru iklimin ve yoğun iğne yapraklı bitki örtüsünün orman yangınlarına karşı duyarlı hale geldiğini aktardı.

Öte yandan, Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının sayısı yaz başından itibaren toplamda 245'e ulaşırken yetkililer, daha fazla yangına yol açabilecek potansiyel yıldırım düşmesi tehlikesi nedeniyle endişeli olduklarını dile getirdi.