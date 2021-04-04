Ekrem İmamoğlu’ndan Bulgaristan seçimleri çağrısı

Bulgaristan bugün corona virüsü salgınının gölgesinde, 45’inci dönem milletvekili seçimleri için sandığa gidiyor. Ülkede seçimlerde salgın nedeniyle hastanelerin COVID-19 bölümünde kalan vatandaşlar için oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için sandık kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

6 BİN 895 ADAY, 240 KOLTUK İÇİN YARIŞACAK

Ülkede yapılacak seçimlerde 6 bin 895 milletvekili adayı, meclisteki 240 koltuk için 6 milyon 732 bin 316 seçmenden oy bekleyecek. Ancak ülkede corona virüsü salgını nedeniyle katılımın yüzde 50’nin altında olacağı ifade edildi. Ayrıca, seçim merkezlerinde toplam 12 bin sandığın 9 bin 400’ünde seçmenlerin elektronik olarak oy kullanabilecekleri aktarıldı.

YURT DIŞINDA 465 SANDIK AÇILACAK

Başta Türkiye, Almanya, İngiltere ve ABD olmak üzere Bulgaristan vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde 465 sandık açılacağı bildirildi. Türkiye’de yaşayan 300 bini aşkın Bulgaristan vatandaşı da pasaportlarıyla birlikte İzmir, Gebze, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Manisa, Çorlu, Eskişehir ve başkent Ankara gibi şehirlerde açılacak seçim sandıklarında oy kullanabilecek.

Türkiye’de 22 bin Bulgaristan vatandaşının Türkiye’de açılacak sandıklardan oy vermek üzere ön başvuruda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Bulgaristan seçimleri için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, mesajında “İstanbul’da yaşayan, Bulgaristan – Türkiye çifte vatandaşlığına sahip tüm hemşehrilerimi bugün (pazar) gerçekleşecek parlamento seçimleri için İstanbul’da kurulan 7 sandıkta oy kullanarak Bulgaristan’daki demokrasi sürecine katkı sunmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.