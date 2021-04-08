Ekrem İmamoğlu’ndan Saraybosna’nın yeni belediye başkanına tebrik mesajı

Bosna Hersek’te Sosyal Demokrat Parti Bosna Hersek (SDP BiH) adayı Benjamina Karic, Saraybosna’nın 39’uncu belediye başkanı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karic’in belediye başkanlığını sosyal medyadan İngilizce paylaşımla kutladı.

Benjamina Karic’e tebriklerini ileten İmamoğlu, “Dünyanın en büyük Boşnak nüfusunun yaşadığı şehir olan İstanbul’dan en içten saygılarımızı iletiyoruz” dedi.

KARİC’TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Benjamina Karic de Ekrem İmamoğlu’nun tebrik mesajına sosyal medyadan yanıt verdi.

Karic, “Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na nazik tebrikleri için teşekkür ederim. Sizleri Saraybosna’da ağırlamak ve şehirlerimiz arasında uzun süredir devam eden ortaklığı yenilemek benim için zevk olacaktır. Tarih bizi birbirimize bağlar ama bize ilham veren gelecektir. Önümüzdeki birçok harika projeyi dört gözle bekliyorum” dedi.