El Chapo’nun eşi de uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Meksikalı uyuşturucu karteli lideri El Chapo lakabıyla bilinen Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro, Guzman’la aynı kaderi paylaştı.

Eski bir Güzellik Kraliçesi olan 31 yaşındaki Aispuro, ABD’nin Virginia eyaletindeki Dulles Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandı. Genç kadının, ülkeye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlandığı öğrenildi.

Bugün video konferans yöntemiyle hakim karşısına çıkarılacak olan Aispuro’nun, eşinin 2015 yılında hapisten kaçırılmasında parmağı olduğu gerekçesiyle de suçlanıyor.

CEZAEVİ YAKININDA ARAZİ ALMIŞTI



Aispuro’nun kaçıştan önce hapishane yakınlarında bir arazi satın aldığı ve kaçış için kullanılan tünelleri buradan kazdırdığı düşünülüyor. Guzman’la tanıştığında 17 yaşında olan Aispuro’nun bu evlilikten 9 yaşında ikiz kızları bulunuyor.

Sinaloa kartelinin lideri 63 yaşındaki El Chapo, ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra Colorado'daki Supermax cezaevine yerleştirilmişti.

Ömrünün geri kalanını yüksek koruma önlemleri bulunan bir hücrede geçirecek olan El Chapo’nun, kendine zarar vermesini engellemek için yatak, masa ve taburesi sabit ve betondan yapıldı. El Chapo, siyah beyaz bir televizyon vasıtasıyla bazı programları izleyebiliyor.