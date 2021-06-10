El Chapo’nun eşi hakim karşısında: Suçlarını itiraf edecek

Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa’nın lideri, El Chapo lakaplı Joaquín Guzmán’ın eşi Emma Coronel Aispuro için kritik güne girildi.

Eski bir güzellik kraliçesi olan Aispuro, bu yılın şubat ayında ABD'nin Virginia eyaletindeki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. Guzman cezaevine girdikten sonra kartel içinde daha aktif bir rol üstlenen Aispuro’nun milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretini yönettiği ve Guzman’ın hapisten kaçışını organize ettiği düşünülüyor.

Hakkındaki suçlamalardan bugün hakim karşısına çıkacak olan Aispuro’yla ilgili iddianame ortaya çıktı. The Times’ın haberine göre iddianamede, Aispuro’nun uyuşturucu kartelinin faaliyetlerinin farkında olduğu, tonlarca kokain, eroin ve marijuana sevkiyatı hakkında söz sahibi olduğu ve üst düzey bir rol üstlendiği kartel sayesinde lüks bir hayat yaşadığı belirtildi.

Aispuro’nun hapishaneden kaçışı organize etmek için de Guzman’ın ilk evliliğinden olan oğluna tünel kazılacak yere yakın ev aldırdığı öne sürüldü. Gazetenin haberine göre Aispuro’nun söz konusu suçları bugünkü duruşmada itiraf etmesi bekleniyor.

EL CHAPO’YA ÖMÜR BOYU HAPİS



Sinaloa kartelinin lideri 63 yaşındaki El Chapo, ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra Colorado’daki Supermax cezaevine yerleştirilmişti.

Ömrünün geri kalanını yüksek koruma önlemleri bulunan bir hücrede geçirecek olan El Chapo'nun, kendine zarar vermesini engellemek için yatak, masa ve taburesi sabit ve betondan yapıldı. El Chapo, siyah beyaz bir televizyon vasıtasıyla bazı programları izleyebiliyor.