Elinde silah vardı demişti ama… Polis katliamında yalanı ortaya çıkaran görüntüler

ABD’nin Chicago kentinde 13 yaşındaki Adam Toledo isimli çocuk polis tarafından vurularak öldürülmüş, olayla ilgili ifade veren polis memuru “Elinde silah vardı” diyerek kendisini savunmuştu.

Chicago Valisi Lori Lightfoot'un basına verdiği videolarda ölen çocuğun ellerini havaya kaldırarak teslim olma ve öldürülme anı yayınlandı.

Polis memurunun yalanı ortaya çıkınca ağlamaklı ses tonuyla konuşan Lightfoot “İzlemek oldukça zor” açıklaması yaptı. llinois Valisi Pritzker ise “Kurumların hesap vermesi gerektiği an” dedi.

Boğazına bastırarak ölümüne yol açtığı George Floyd'un katili Derek Chauvin'in yargılamasının yapıldığı Minneanapolis'te geçen hafta yanlışlıkla elektrik tabancası yerine silahını kullanan polis 20 yaşındaki Daunte Wright'i öldürmüş, günlerce sokaklarda göstericiler polisle çatışmıştı.