Elon Musk fabrikayı açtı corona vakaları patladı

ABD’li ünlü girişimci Tesla CEO’su Elon Musk’ın California eyaletindeki fabrikası corona virüsü tedbrileri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı.

Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi’ne yaklaşık 450 Covid-19 vakası bildirildi. Bu rakamın Aralık ayında ise 125’e çıktığı ortaya çıktı.



10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

“TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM”

Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda, “Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.