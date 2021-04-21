Elon Musk, kendini ajan olarak gösterdi

Tesla'da yakaladığı başarılardan sonra teknoloji dünyasının kralı haline gelen Musk, şimdi de Gizli Servis için çalıştığını iddia ediyor.

Federal Seçim Komisyonu dosyalarına göre teknoloji milyarderi 7 ve 8 Ocak’ta Cumhuriyetçi Ulusal Komiteye 990 dolar bağışlarken işini ABD Gizli Servisi’nde özel ajan olarak gösterdi. Musk’ın ABD Gizli Servisi ile herhangi bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Musk, 2018-2020 yılları arasında yaptığı bağışlarda da Tesla’yı ve SpaceX'i işvereni olarak gösteriyor.

ÖZEL AJAN OLARAK TEKSAS’TA İKAMET EDİYOR

FEC dosyaları, Musk’ın ikametgahını Dallas bölgesinde bir şehir olan Little Elm olarak belirttiğini de gösterdi. Musk, Silikon Vadisi’nden Teksas'a doğru başlayan teknoloji göçünün arkasındaki itici güçlerden biri. Musk aynı zamanda SpaceX’in Teksas’taki fırlatma tesislerinde Starbase adında yeni bir şehir kurmaya çalışıyor.

FEC dosyalarına göre Elon Musk daha önce de eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski Başkan Barack Obama ve eski Başkan George W. Bush’un başkanlık kampanyalarına bağış yapmış.

Ayrıca Michigan Senatörü Gary Peters ve Alaska Senatörü Dan Sullivan da dahil olmak üzere çeşitli Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlere 2 Kasım’da her biri 2.800 dolarlık 14 bağış yapmış olduğu da kayıtlarda görünüyor.

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