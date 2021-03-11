Elon Musk paraya para demiyor: Pentagon’un iki ihalesini kazandı

Ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) iki ihalesini kazandı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada Musk’ın şirketi SpaceX, yaklaşık 160 milyon dolar (yaklaşık 1.2 milyar dolarlık) değerindeki iki ihaleyi kazandı.

Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Falcon 9 füzeleri ihale kapsamında iki farklı operasyonda kullanılacak. Pentagon, her bir operasyonun ayrı ayrı harcamalarını kamuoyu ile paylaşmazken, bütün sürecin 2023’ün sonunda tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Füzelerin fırlatılmasının California’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü ve Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleşeceği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ İHALEYİ KAZANDI

Pentagon’un bu açıklamasıyla birlikte Elon Musk’ın Pentagon’dan aldığı ihalelerin toplam sayısı 3’e çıktı. Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı için füze takip uyduları yerleştirmek için 149 milyon dolarlık bir ihale kazanan Space X, geçen yıl Temmuz ayında da ABD Uzay Gücü’nün yeni roketlerinin yüzde 40’ını kazanmıştı.

Pentagon, SpaceX’in yanı sıra ULA isimli şirketten de fırlatma desteği alınacağını ve ULA’nın da ayrı bir ihale kazandığını duyurdu. ULA, Boeing ile Lockheed Martin’in ortaklığıyla oluşan bir kurum olarak dikkat çekti.

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