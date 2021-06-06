Elon Musk siber saldırganların hedefi haline geldi

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın siber saldırganların hedefinde olduğu ortaya çıktı…

Tesla ve SpaceX’i yöneten Elon Musk’ın bir grup hacker tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi. ABD’de yayın yapan dijital haber platformu TMZ, daha önce PayPal ve Scientology gibi kurum ve kuruluşlara saldıran hackerların şimdi de Elon Musk’a saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı.

Musk’ın kripto paralar ile ilgili açıklamalarını ve ünlü iş insanının kontrolsüz bir gücü olduğunu açıklayan hacker grubu Anonymous, “Musk kendisini Bitcoin’in çevreye verdiği zararlardan rahatsızmış gibi konumlandırıyor fakat o genelde bu yaklaşımın tam tersi hamleler yapıyor. Onda üstünlük kompleksi var” açıklamasını yaptı.

Hacker nasıl bir yöntem izleyeceklerini ya da saldırının zamanı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

BITCOIN KULLANIMINI DURDURMUŞTU

Elon Musk bir süre önce şirketi Tesla’nın Bitcoin ile satış yapmasını durdurmuştu.

Musk o dönemlerde yaptığı açıklamada Bitcoin’in çevreye verdiği zararın ve doğa kirliliğinin henüz tespit edilemediğini vurgulamıştı.

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