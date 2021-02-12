Elon Musk, Tesla Roadster modelini uçurmayı planladığını duyurdu

ABD’de SpaceX ve Tesla Motor’sun CEO’su Elon Musk, Tesla Roadster model aracının güncelleştirilmiş yeni nesil halini uçurmak istediğini belirtti.

Bir radyo programına konuk olan Musk, “Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarısında uçabilir ya da onun gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

2022’DE SEVKİYATINA BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Tesla şirketi, birkaç yıldır Roadster modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Musk, şirketin bu modelin mühendisliğini bu yıl bitirmeyi ve 2022’de sevkiyatına başlamayı umduğunu açıkladı. Musk, katıldığı programda denemelerinde başarılı olabilirse Roadster’ın uçabileceğinin altını çizdi. DHA