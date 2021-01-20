Elon Musk’ın ‘alev silahı’ uyuşturucu çetelerinin gözdesi oldu

Milyarder girişimci Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerle global ölçekte büyük bir başarı yakalarken, Ocak 2021 itibarıyla 183.8 milyarlık dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi oldu.

Musk’ın daha sıra dışı projelerini hayata geçirdiği Boring Company ise son dönemde farklı bir konuyla gündemde. Şirketin geliştirdiği çılgın projelerden olan ‘alev silahı’, son aylarda polis operasyonlarında ele geçirilmeye başlandı.

2018’de 500 dolarlık fiyatıyla satışa çıkan ve kısa sürede binlerce satan alev silahına, ABD ve Kanada’da Temmuz 2020’den bu yana üç uyuşturucu baskınında el konuldu. Şirket bunu silah olarak nitelendirmese de, hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki polis aynı fikirde değil.

ABD’li reality şov yıldızı Max Craddock’un 2018’de İtalya’da söz konusu alev silahı nedeniyle başı derde girmişti. Craddock, otobüse alev silahıyla binmek isteyince şoför polisi aramıştı. Tutuklanan Craddock 1 hafta cezaevinde kalmıştı.