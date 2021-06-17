Elon Musk’ın desteklediği CureVac aşısı tepetaklak: Etkinlik oranı yüzde 47’de kaldı… Hisseler yüzde 50 düştü

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşılama kampanyaları da aralıksız sürüyor. Salgınla mücadelede rol alması beklenen yeni aşılarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Almanya merkezli CureVac şirketinin geliştirdiği aşının ara etkinlik sonuçları ortaya çıktı. Halihazırda en çok tercih edilen aşı olan Pfizer-BioNTech gibi mRNA tabanlı bir aşı üzerinde çalışan CureVac, 40 bin gönüllünün katıldığı denemeler gerçekleştirdi. Sonuçlara göre aşının corona virüsüne karşı yüzde 47 etkinlik oranına sahip olduğu belirtildi.

Söz konusu oran aşıdan iyi haber bekleyenler için büyük hayal kırıklığı yarattığı. Salgın sürecinde paylaştığı mesajlarla kripto para borsası başta olmak üzere büyük etki yaratan milyarder girişimci Elon Musk, CureVac aşısıyla ilgili de görüş belirtmişti. Nisan ayında sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, aşının birkaç ay içinde onay almasının muhtemel olduğunu söyledi.

‘BİR ŞEKİLDE KATKI SAĞLARIZ’



Ancak rakiplerinin yüzde 90’ların üzerindeki etkinlik oranlarına kıyasla CureVac’ın bu sonuçlarla kullanım onayı alması zor görünüyor. Şirketin CEO’su Franz-Werner Haas, denemeleri tamamlayacaklarını söylerken, “Aşı için çok büyük bir ihtiyaç var. Bir şekilde katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Bloomberg’in haberine göre deneme sonuçlarının ardından şirketin hisselerinin değeri yüzde 50 düştü.

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