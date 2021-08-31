Elon Musk’tan ‘uzaylı’ sorusuna viral olan yanıt

Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya hesabından 'Elon Musk uzaylı mı?' sorusuna viral olan bir yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündemden düşmeyen milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medyayı en aktif kullanan iş insanlarından biri.

SpaceX ve Tesla gibi dev şirketlerin kurucusu olan 50 yaşındaki Musk, takipçileriyle iletişim kurmaktan da geri durmuyor. Twitter hesabından bir hayranıyla etkileşime giren Musk, uzaylı olduğunu söyleyerek sosyal medyayı birbirine kattı.

‘Tesla Owners of Silicon Valley’ isimli hesaptan Musk’ın kısa bir görüntüsü paylaşılırken, söz konusu videoda Musk, 2019’da Dünya Hükümet Zirvesi’nde konuşma yaparken görülüyor. Musk konuşmasında, “Bence fizik ve felsefenin en büyük sorularından biri, uzaylılar nerede? Belki aramızdalar, bilmiyorum. Bazı insanlar benim uzaylı olduğumu düşünüyor. Doğru değil” ifadelerini kullanıyor.

‘İNSANLIĞI KURTARMAK İÇİN Mİ?’



Videoyu yeniden paylaşan kullanıcı, “Elon Musk bir uzaylı mı?” sorusunu yöneltince ünlü girişimciden yanıt gecikmedi. Mesaja cevap veren Musk, “Elbette” dedi. Musk’ın bu yanıtı kısa sürede binlerce kez paylaşılarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kullanıcılar, “Bu yüzden mi uzay gemisi geliştiriyorsun, gezegenine dönmek için?” ve “İnsanlığı kurtarmak için mi gönderildin?” gibi esprili mesajlar paylaştı.

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