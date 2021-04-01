EMA’dan AstraZeneca aşısında yaş sınırı uyarısı: Herhangi bir kanıt yok

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre vaka sayısı 130 milyona dayandı. 2.8 milyon kişinin hayatını kaybettiği salgına karşı aşılama kampanyaları devam ederken, tartışmalar da bitmiyor.

Başta Avrupa’da olmak üzere en çok tartışılan Oxford ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşı. Serebral venöz sinus trombozu (beyin damarlarında kan pıhtılaşması) neticesinde ölümlere yol açtığı iddia edilen aşıyla ilgili son olarak Almanya’da 9 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, genç yetişkinlerde aşının uygulanmasını durdururken, Ocak ayında aşıya onay veren Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) önemli açıklamalar geldi. Avrupa’da 9.2 milyon kişinin AstraZeneca aşısı olduğunu, 44 kişinin kan pıhtılaşmasına bağlı olarak hastalandığını belirten EMA, 14 kişinin de hayatını kaybettiğini aktardı.

FAYDALARI RİSKTEN DAHA FAZLA



Buna rağmen aşının arkasında duran EMA Direktörü Emer Cooke, “Elimizdeki mevcut bilimsel verilere baktığımızda, aşının kısıtlanmasını destekleyecek herhangi bir kanıt yoktur” dedi. Aşının faydalarının olası risklerden daha fazla olduğunu vurgulayan Cooke, yaş gruplarına göre sınırlama kararını desteklemediklerini ifade etti.

Hangi yaş grubunun ne kadar risk altında olduğunu belirlemenin bu aşamada mümkün olmadığını söyleyen Cooke, “Alman yetkililerin bu durumu araştırdığını biliyorum. Bu düzenleyici bir karar değildir, kararı Alman hükümeti verecek” diye konuştu.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 76'YA DÜŞTÜ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) henüz onay almayı başaramayan AstraZeneca, geçtiğimiz hafta aşının etkinliğine ilişkin ABD’deki denemelerin ara sonuçlarını açıklamıştı. Aşının corona virüsüne karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtilirken, Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci’nin direktörlüğünü yaptığı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) sonuçların güncel verileri içermediğini iddia etti.

Bu iddianın ardından AstraZeneca aşıyla ilgili sonuçları güncelleyerek açıkladı. Financial Times’ın haberine göre aşının virüsü önlemedeki etkinlik oranı yüzde 79’dan yüzde 76’ya düştü.

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