EMA’dan AstraZeneca kararı: Faydası yan etkiden daha fazla

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut aşılama kampanyalarında.

Ancak aşılarla ilgili tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşıyla ilgili birbiri ardına sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Aşının kanda tehlikeli oranda pıhtılaşma ve ölüme yol açtığı iddiaları sonrası Almanya, Fransa ve İtalya’nın aralarında olduğu pek çok ülkede AstraZeneca kullanımı durduruldu. Avrupa’da en yetkili düzenleyici kurum olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yaşanan bu gelişmeler üzerine acil olarak bir toplantı düzenlendi. Durumu masaya yatıran uzmanlar, AstraZeneca aşısıyla ilgili kararını verdi.

‘ALT GRUBU ETKİLİYOR OLABİLİR’



EMA’nın başındaki isim Emer Cooke, yaptığı açıklamada aşının faydalarının söz konusu risklere oranla daha fazla olduğunu ve uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Cooke, “Tespit edilen durumlar, genel popülasyona oranla çok yüksek görünmüyor. Ortaya çıkan etkiler, belli bir alt grubu etkiliyor olabilir. Bununla ilgili araştırmaların sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

DSÖ BAĞLANTI BULAMAMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu iddialar ve kullanımın durdurulması sonrası önemli uyarılarda bulunmuştu. DSÖ'nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, aşının kullanılmaya devam etmesini isterken, “İnsanların panik yapmasını istemiyoruz. Ülkelere AstraZeneca aşısı uygulamaya devam etmelerini öneriyoruz. Şu ana kadar yaşananlarla aşılar arasında bir bağlantı bulamadık” ifadelerini kullandı.

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