EMA’dan kritik AstraZeneca açıklaması: Pıhtılaşmayla aşı arasında bağlantı var

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgına karşı başlatılan aşılama kampanyalarında tartışmalar bitmiyor.

Başta Avrupa'da olmak üzere en çok tartışılan Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı. Serebral venöz sinus trombozu (beyin damarlarında kan pıhtılaşması) neticesinde ölümlere yol açtığı iddia edilen aşıyla ilgili Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) kritik açıklamalar geldi.

Avrupa’da en yetkili düzenleyici kurum olan EMA’nın aşı bölümünün başındaki isim Marco Cavaleri, “Benim görüşüme göre, artık aşıyla meydana gelen olaylar arasında açık bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen söz konusu reaksiyona yol açan şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz” dedi.

DİREKTÖR FAYDALARINI SAVUNMUŞTU



EMA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da 9.2 milyon kişinin olduğu AstraZeneca aşısına sık sık arka çıkıyordu. Aşının faydasının olası risklerden daha fazla olduğunu vurgulayan EMA Direktörü Emer Cooke, “Elimizdeki mevcut bilimsel verilere baktığımızda, aşının kısıtlanmasını destekleyecek herhangi bir kanıt yoktur” demişti.

GENÇ YETİŞKİNLERDE DURDURULDU



EMA aşı bölümünün bir numaralı ismi Cavaleri’nin açıklamasından sonra AstraZeneca’dan henüz bir yanıt gelmedi. Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, genç yetişkinlerde aşının uygulanmasını geçtiğimiz hafta durdurma kararı almıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) henüz onay almayı başaramayan AstraZeneca’nın etkinlik sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Aşının virüse karşı etkinliği yüzde 79’dan yüzde 76’ya düşerek güncellenmişti.

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