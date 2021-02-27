Emekli Yunan Büyükelçi’den Miçotakis’e mesaj: Türkiye dışlanamaz

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yürttüğü dış politikaya bir eleştiri de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ve Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Danışma Kurulu Üyesi emekli Büyükelçi Panagiotis İoakimidis’ten geldi.

Yunanistan’da gazeteci Giannis Laskarakis’e konuşan ve Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere birçok kez katılan İoakimidis, “Yunan-Türk ilişkilerinin normalleşmesi, iki ülkenin kalkınmasında ve özellikle Trakya ve Doğu Ege’de olumlu etkiler yaratacaktır” diye konuştu.

TÜRKİYE AKDENİZ’DEN DIŞLANAMAZ

DHA’nın aktardığı haberde İoakimidis, Yunanistan’ın dış politikada Türkiye’ye karşı izlediği hatalı politikalara eleştirilerde bulundu. İoakimidis, “Bir gerçek var o da Türkiye’nin Akdeniz’de olup bitenlerden dışlanamayacağıdır. Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Elbette uluslararası hukuka saygı göstermesi şartıyla katılmalıdır” dedi.

KIBRIS’TA İKİ FIRSATI TERK ETTİ

Kıbrıs’ta yarım asırdır süren müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İoakimidis, “İki tarafın pozisyonları şimdi kökten farklılaşıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ankara şimdi iki devletli çözümü destekliyor. Kıbrıs Rum liderliği ise BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve Avrupa Birliği’nin pozisyonları tarafından desteklenen iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun çözümünden yana kalıyor. Bununla birlikte, Kıbrıs Rum tarafı BM Genel Sekreteri Guterres çerçevesini ve özellikle çözüm için siyasi eşitliği tamamen kabul etmelidir. Ne yazık ki, 2004’te Annan planıyla ve 2017’de Crans Montana’da iki toplumlu federasyon çözümü için geçmişte sahip olduğumuz iki fırsatı terk ettik” ifadelerini kullandı.