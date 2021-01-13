En büyük aşılama süreci başladı

Endonezya’da aşılama kampanyasıyla başlangıçta ülkede Pazartesi günü acil durum onayı alan Çin’in Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı kullanılarak toplamda 181.5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Jokowi lakabıyla bilinen devlet başkanına, başkanlık sarayında ilk doz aşı vuruldu. Jokowi, “Aşılama, COVID-19’un yayılma zincirini kırmak, korunmamazı ve her Endonezyalı’nın güvenliğini sağlamak, ekonomik iyileşmeyi hızlandırmaya yardım etmek için önemli” dedi.

Sağlık Bakanı Budi Ganadi Sadikin, yaklaşık 1.5 milyon sağlık çalışanının Şubat’a kadar aşılanmasının ve ardından kamu görevlileri ve kalan nüfusun 15 ay içinde aşılanmasının planlandığını açıkladı.

Pek çok ülkenin aksine, Endonezya yaşlılardan önce çalışan nüfusu aşılamak istiyor. Bunun kısmen bir nedeni de, klinik deneylerde CoronaVac aşısının yaşlı insanlardaki etkinliğine dair yeterli veri olmaması.