Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

En büyük aşılama süreci başladı

Asya'da corona virüsü salgınının en kötü yaşandığı yerlerden biri olan Endonezya, dünya genelindeki en büyük Covid-19 aşılama kampanyalarından birini başlatırken; Devlet Başkanı Joko Widodo Çin aşısının ilk dozunu oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:02, 13/01/2021
Haberler Dünya
En büyük aşılama süreci başladı

Endonezya’da aşılama kampanyasıyla başlangıçta ülkede Pazartesi günü acil durum onayı alan Çin’in Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı kullanılarak toplamda 181.5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Jokowi lakabıyla bilinen devlet başkanına, başkanlık sarayında ilk doz aşı vuruldu. Jokowi, “Aşılama, COVID-19’un yayılma zincirini kırmak, korunmamazı ve her Endonezyalı’nın güvenliğini sağlamak, ekonomik iyileşmeyi hızlandırmaya yardım etmek için önemli” dedi.

Sağlık Bakanı Budi Ganadi Sadikin, yaklaşık 1.5 milyon sağlık çalışanının Şubat’a kadar aşılanmasının ve ardından kamu görevlileri ve kalan nüfusun 15 ay içinde aşılanmasının planlandığını açıkladı.

Pek çok ülkenin aksine, Endonezya yaşlılardan önce çalışan nüfusu aşılamak istiyor. Bunun kısmen bir nedeni de, klinik deneylerde CoronaVac aşısının yaşlı insanlardaki etkinliğine dair yeterli veri olmaması.

Asya Çin Corona Dünya Endonezya Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanı
Yayınlanma Tarihi:11:58,