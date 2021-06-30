En sosyal Avrupa ülkesi Danimarka oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden elde edilen verilere göre, Avrupa ülkelerinde sosyal ağ kullanım oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında 16-74 yaş arası kişilerin yüzde 57'si sosyal ağlara katılırken, 2019 yılına kıyasla bu oranın yüzde3 arttığı gözlendi. 2011 yılına bakıldığında ise bu oranın yüzde 36 olduğu kaydedildi.

Sosyal ağ kullanımı bir kullanıcı profili oluşturma, mesaj gönderme ve diğer sosyal ağ bağlantılarını kullanma şeklinde açıklandı. Böylelikle Avrupa ülkeleri arasında sosyal ağ katılım oranı en yüksek ülke yüzde 85 ile Danimarka, yüzde 79 ile Belçika oldu. Finlandiya, Macaristan, İsveç, Malta, Hollanda, Letonya ve Slovenya ilk 10 içerisinde yer alan diğer ülkeler oldu.

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