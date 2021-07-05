Endonezya’da 27 bin 233 vaka tespit edildi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Endonezya'da son 24 saatte kaydedilen 27 bin 233 vaka ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 313 bin 829'e yükseldi. Corona virüsten kaynaklanan can kabı ise 61 bin 140 oldu.

Corona virüsten iyileşen vaka sayısı 1 milyon 942 bin 690 olarak açıklandı. Ülke genelinde toplanmalar ve etkinlikler yasaklanırken, Java ve Bali'de 3 Temmuz’da başlayan ve 20 Temmuz’a kadar devam edecek acil durum sürerken Java ve Bali adaları arasındaki geçişleri engellemek için onları bağlayan yollar kapatıldı.

ÜLKEDE OKSİJEN GÖREV GÜCÜ KURULDU

Endonezya’da oksijen yetersizliği yaşanırken ülkede Oksijen Görev Gücü kuruldu. Oksijen Görev Gücü corona vaka artışı devam ederken her bölgenin oksijen ihtiyaçları sağlayacak. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin “Bir yetersizlik varsa Endonezya Sanayi Bakanlığı depolardaki oksijen tüpleri hastanelere tahsis edecek” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BÜTÇESİNİ ARTIRMA

Ülkede corona virüse karşı verilen mücadele kapsamında Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, sağlık alanın ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık bütçesinin 182 trilyon Rupi ‘den (1,25 milyar ABD Doları) 193 trilyon Rupi ‘ye (1,34 milyar ABD Doları) yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu.

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