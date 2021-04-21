Endonezya’da denizaltı kurtarma çalışmaları sürüyor

Endonezya’da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı.

Endonezya Deniz Kuvvetlerine bağlı Alman yapımı KRI Nanggala-402 tipi 53 mürettebatlı denizaltı, Bali’nin kuzeyinde gerçekleştirilen torpido tatbikatı sırasında komuta merkeziyle iletişimin kesilmesi sonucu kayboldu.

Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak üzere arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yerel medya, Savunma Bakanlığının Avustralya ve Singapur’dan arama çalışmaları konusunda yardım istediğini bildirdi. Endonezya medyasındaki habere göre denizaltı ile iletişimin 700 metre derinlikte kesildiği aktarıldı.