Endonezya’da düşen yolcu uçağıyla ilgili yeni gelişme

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 9 Ocak'ta Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan JY182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı havalandıktan 4 dakika sonra Java Denizi'ne düşmüştü. Kazada 10'u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito yaptığı açıklamada, düşen uçağın enkazını ve hayatı kaybedenlerin cenazelerini arama çalışmalarının durdurulduğunu belirtti.

Puruhito, “Arama operasyonları durduruldu, ancak kayıp olan ikinci kokpit ses kayıt cihazını (CVR) aramaya devam edeceğiz” dedi.

Puruhito, ekiplerin şu ana kadar kazada hayatını kaybedenlere ait 324’ten fazla vücut parçasını bulduğunu ifade ederek, 43 kişinin ise kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan Ekipler, 12 Ocak'ta kara kutulardan birini yerine tespit ederek denizden çıkarmıştı. Bulunan kara kutudaki verilerin 1 ay içinde açıklanması bekleniyor. (İHA)

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