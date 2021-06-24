Endonezya’da günlük vaka sayısında yeni rekor

Corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, ülkede son 24 saatte kaydedilen 20 bin 574 vaka ile bir kez daha rekor seviyeye ulaşıldı.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 33 bin 421'e yükselirken, corona virüsünden kaynaklanan can kabı ise 55 bin 594 oldu. Corona virüsünden iyileşen vaka sayısı 1 milyon 817 bin 303 olarak açıklandı.

BİR AKTİVİST HAPİS CEZASI ALDI

Ülkede corona virüsü vakalarında artış yaşanmaya devam ederken, Endonezyalı bir aktivist ve dini lider Rizieq Shihab COVID-19 testinin sonuçlarını değiştirdiği için 4 yıl daha hapis cezası aldı.

Endonezya İslami Defender Cephesi'nde (FPI) bir üye olan ve 13 Aralık’tan beri tutuklu halinde bulunan Shihab'ın davasında bugün mahkemede sonuçlandı. Mahkeme, Shihab'ı yanıltıcı bilgilerin yaymasıyla suçladı.

Shihab'ın corona virüsü testini pozitif çıkmasına rağmen negatif bir sonuç göstererek binlerce kişinin katıldığı çeşitli etkinliklere katılarak halkı riske attığı öğrenildi. Shihab, Mayıs ayında corona virüsü kurallarına ihlal için 8 ay hapis cezası almıştı.

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