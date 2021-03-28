Endonezya’da petrol rafinerisinde büyük patlama

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında bir Katolik kilisesine yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanmıştı.

Ulusal Polis Genel Müdürü Listyo Sigit Prabowo yaptığı açıklamada, Makassar Katedral Kilisesi’ne intihar saldırısı düzenleyen bombacıların 2 kişi olduklarını ifade ederek, terör örgütü IŞİD’e bağlı Jamaah Ansharut Daulah’ın (JAD) üyesi olduklarını bildirdi. Prabowo, 2 teröristin de olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Prabowo ayrıca, bombalı saldırı sonucu yaralananların sayısının 19'a yükseldiğini aktardı.

TERÖRLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Akşam saatlerinde petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın terörle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.