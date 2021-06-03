Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda patlama

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan en aktif yanardağlardan Merapi, yeniden harekete geçti. Jeolojik Afet Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezinden yapılan açıklamada, yanardağda yerel saatle 00.00-06.00 arası 4 kez patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Yogyakarta ve Orta Java bölgeleri arasında yer alan yanardağın 50 metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğü kaydedildi.

Merkezin Başkanı Hanik Humaida yaptığı açıklamada, 6 saat içerisinde yanardağda 11-27 saniye arasında 5 şiddetli deprem meydana geldiğini söyledi. Yetkililer, halkı yanardağın 3 kilometre çapına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Merapi Yanardağı’nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.