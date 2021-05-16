Engelli Türk’e sokakta polis işkencesi

Ablası ve yeğenlerinin çığlıkları altında, direnmeyen, ellerini kaldıran ve yerde yatan engelli Türk genci dakikalarca işkence gördü… Direnmeyen ve sürekli dövülen Çiftçi ile ilgili görüntüleri, Çiftçi'nin yeğenleri ile sokakta oturan Almanlar çekti.

Olay dün akşam üzeri Gallus Semtii'nde meydana geldi. Özürlü olan ve bununla ilgi raporları da bulunan Selim Çiftçi, ablası ile yeğenlerinin de bulunduğu arabadan inerek sokakta bağırmaya başladı.

Bunun üzerine çevredekiler polis çağırdı. Aile de, Çitfçi'nin rahatsız olduğunu bilgi için ambulansa haber verdi.

ÖZEL TİM'DEN ŞİDDET

10 araçla gelen Frankfurt Polisi ve özel tim, bir anda Selim Çiftçi'nin üzerine çullandı. Sadece bir kez “Allahu ekber” diyen Çitfçi, yerde hareketsiz kaldı. Elleri açık olan ve sırt üstü yatan Selim Çiftçi'yi dört polis, coplarla, tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdü.

Sokak ortasında yaşanan bu işkence dakikalarca sürdü. Çitfçi'nin ablası çığlıklar atarken, yeğenleri, “Yapmayın o hasta. Raporu var. Engelli o. Psikolojik sorunları olduğunu ilişkin raporu var” diye bağırdı ama fayda etmedi. Ardından Selim Çiftçi ve yeğenleri 16. Karakol'a götürüldü. Çiftçi ve yeğenlerine orada da polis şiddeti uygulandığı belirtildi.