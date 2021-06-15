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Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli’de karşılandı. Erdoğna ve Aliyev, Şuşa’ya birlikte hareket etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:44, 15/06/2021
HaberlerDünya
Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa'daki programları öncesinde Fuzuli'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'ya birlikte hareket etti.

Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Biden ile görüşen Erdoğan, dün gece Azerbaycan’a gitti.

Erdoğan iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'daki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gidecek. Şuşa Valiliği’nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa, heyetlerin katılımıyla görüşmelere gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniyor.

Erdoğan, yarın ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.

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