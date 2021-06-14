Erdoğan ile Biden ilk kez karşı karşıya geldi

Göreve geldiği Ocak ayından beri kendisini geç tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyen ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan arasındaki görüşme uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor…

Bugün Brüksel’de başlayan NATO Liderler Zirvesi’nden fotoğraflar paylaşan Reuters haber ajansı da tam da bu gündemle ilgili fotoğrafları abonelerine servis ediyor. Bugün başlayan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden ilk kez aile fotoğrafında bir araya geldi.

Aile fotoğrafında ön sırada Biden’ın solunda yer alan Erdoğan daha sonra Biden ile ayaküstü sohbet fırsatı buldu. Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Biden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşurken Erdoğan’da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanında karede yer alıyor.

ERDOĞAN, ALMAN MARSHALL FONU’NUN ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile ilgili bir açıklama yaptı.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği açıklamada Erdoğan’ın “Yunanistan ile diyalogu canlandırmamız sorunların çözümüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır” sözleri yer aldı.

Erdoğan, NATO zirvesi için bulunduğu Brüksel’de katıldığı, Alman Marshall Fonu tarafından düzenlenen bir etkinlikte yayımlanan açıklamasında konuştu. Erdoğan, “Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının ikili meselelerin çözümüne ve bölgesel istikrara hizmet ettiğine inanıyoruz. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz desteği göremedik; unutulmamadır ki Türkiye’nin sınırları NATO’nun sınırlardır” dedi.

Erdoğan ayrıca, “Türkiye güçlü savunma sanayi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle işbirliği içinde küresel barış ve istikrarı geliştirmeyi sürdürecektir” ifadesini kullandı.

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