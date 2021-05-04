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Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:48, 04/05/2021
HaberlerDünya
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

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