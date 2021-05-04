Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.. İlginizi ÇekebilirBoykotta çifte rekor: Suudilere ihracat dipte, ithalat zirvede. İlginizi ÇekebilirSuudiler petrol şirketinde hisse satacak. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6413727}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdogan-suudi-arabistan-krali-ile-gorustu-2-6413727');var aip2_pageCategory = "sozcu-Dünya";aip2('newsArticle', {"identifier":6413727,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdogan-suudi-arabistan-krali-ile-gorustu-2-6413727/","headline":"Erdou011fan, Suudi Arabistan Kralu0131 ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Dolar","Ekonomi","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","Suudi Arabistan","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/04/iecrop/selman-erdogan-reuters_16_9_1541402962-880x495-1_16_9_1620157709.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-05-04 22:48:33","dateModified":"2021-05-04 22:48:33","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1428}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdogan-suudi-arabistan-krali-ile-gorustu-2-6413727/');