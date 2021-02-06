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Erdoğan’dan Muhammed El Menfi’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakan seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:42, 06/02/2021
Haberler Dünya
Erdoğan’dan Muhammed El Menfi’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu’ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021’de gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı seçilen Muhammed el Menfi’ye ve Başbakan seçilen Abdulhamit Dubeybe’ye başarılar diledi.

Türkiye’nin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.

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