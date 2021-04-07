Erdoğan’ın üçlü koltuğa oturttuğu Avrupa Komisyon Başkanı’ndan çarpıcı açıklama

Son yıllar ilişkilerin kopma noktasına geldiği Ankara-Brüksel hattında dün kritik bir görüşme gerçekleşti. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

3 saati aşan bir süre devam eden görüşmelerin başında ise adeta bir koltuk krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki altın varaklı sandalyeye Michel otururken, von der Leyen adeta ayakta kaldı. Bir süre şaşkınlığını gizleyemeyerek ayakta kalan von der Leyen daha sonra Erdoğan’ın çaprazındaki ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun karşısındaki üçlü kanepeye oturmak zorunda kaldı.

“BAŞKAN İÇ ÇEKTİ”

Olay Avrupa basınında büyük yankı uyandırırken bugün von der Leyen’in sözcüsü açıklamalarda bulundu. Reuters haber ajansı, “AB’nin başındaki ilk kadın lider ve görüşmelerdeki tek kadın, bu duruma inanamadığını gösteren ve şaşırdığını belli eden bir iç çekti. Erdoğan ve Michel ise önceden hazırlanmış ortadaki iki koltuğa oturdu” yorumunu yaptı.

von der Leyen’in sözcüsü Eric Mamer bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mamer, “Komisyon Başkanı açıkça şaşırdı. von der Leyen’in de Konsey Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde oturması gerekiyordu” dedi.

“MICHEL NEDEN İTİRAZ ETMEDİ?”

Öte yandan Avrupa Parlamentosu içinde de bu durum tepki çekti. Avrupa Parlamentosu üyesi Sophie in’t Veld, Michel’in bu duruma ve protokol ihlaline neden tepki göstermediğini sorguladı. Öte yandan ismini açıklamayan bir AB Komisyonu yetkilisi von der Leyen’in hamle yapmamasını değerlendirdi. İsmini açıklamayan yetkili, “von der Leyen bu konuda tepki göstermedi çünkü böyle bir durumda hem Türkiye hem de Avrupa Konseyi ile bir gerilim yaşayabilirdi. Türkiye bir saygısızlık göstermedi. Her iki başkana da eşit davrandılar” dedi.

Reuters haber ajansı, geçmişte bu tür görüşmelerde ortaya üç koltuk yerleştirildiğini hatırlattı. En son Erdoğan’ın Brüksel’deki temaslarında üç koltuklu bir oturma düzeni hazırlanmıştı.

von der Leyen’in sözcüsü Mamer, “Başkan bu konuyu büyütmemeye karar verdi ve kadın hakları konusu ve İstanbul Sözleşmesi’ni gündeme getirdi” dedi.

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