Ermeni kilisesinden Biden’a Türkiye çağrısı: Sözde soykırımı tanıyın

Göreve geldiği Ocak ayından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sadece küresel iklim krizi ile ilgili bir zirvenin daveti için iletişime geçen ABD Başkanı Joe Biden iki ülkenin ilişkileri için kritik bir dönemece girdi…

ABD’deki Ermenistan lobisinin yıllardır baskı yaptığı “sözde soykırım” çağrıları bu yıl da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. ABD’deki Ermeni kiliseleri seçimden önce sözde soykırımı tanıyacağını dile getiren Biden’a bir mektup gönderdi. ABD Ermeni Misyonerler Derneği başta olmak üzere birçok kilisenin üst düzey din adamları Biden’a bir mektup yazdı.

Mektupta, “Biz ABD’deki Ermeni topluluğunun ruhani liderleri sizi saygıyla selamlıyoruz. Sizin sağlıklı bir toplum yaratmak ve insan haklarını öne çıkarmaya öncelik vermeniz barış ve huzura yol gösteren bir yıldız gibi” ifadeleri kullanılırken sözde Ermeni soykırımının 106’ncı yılı olduğu belirtilirken, Osmanlı Türklerinin soykırım yaptığının kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ermeni din insanlarının gönderdiği mektupta, “Ermeni soykırımı sadece tarihsel bir trajedi değil, Nuh’un gemisine ev sahipliği yapan Ermenistan’ın varlığını tehdit eden bir Demokles kılıcı gibi. Eğer bir endişeniz varsa 10 Aralık’ta Bakü’deki zafer yürüyüşünde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni soykırımının mimarlarından Enver Paşa’yı övdü. 24 Nisan’da Ermeni soykırımını tanıyın. Tanımamanız Türkiye’nin bölgedeki soykırım hareketlerinin devamını da getirir. Bu sebeple bunu kabul etmeniz Ermenistan için çok önemli” denildi.

Din adamları ABD’nin Türkiye ile olan askeri ve siyasi ilişkilerinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Bu zamana kadar hiçbir ABD Başkanı sözde soykırımı tanımazken geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, büyük felaket anlamına gelen Metz Yeghern” demişti.

ABD’de Kasım ayında yapılan seçimlerden aylar önce, 24 Nisan 2020’de sosyal medyada açıklama yapan Joe Biden, seçilmesi durumunda sözde Ermeni soykırımını tanıyacağının sinyalini vermişti.

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