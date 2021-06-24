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Ermenistan, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri sınırda ateşkes ihlali yaparak, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Güncellenme: 19:01, 24/06/2021
HaberlerDünya
Ermenistan, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan bir kez daha ateşkes ihlali yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Berd bölgesindeki Aygedzor köyünde konuşlanan Ermeni askerlerin yerel saatle 14.30'da Azerbaycan sınırındaki Tovuz ilinin Muncuklu köyünde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı duyuruldu.

Açıklamada, Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Olaydan sonra sınırdaki durumun sakinleştiği ve Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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