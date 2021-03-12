Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan hastanelik oldu. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Sarkisyan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Sarkisyan’ın, 3 Ocak'ta İngiltere’nin başkenti Londra’da ayağından ameliyat olduktan sonra corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra’da hastanede tedavi görerek sağlığına kavuşmuştu.

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