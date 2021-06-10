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Ermenistan, Kelbecer’de ateşkes ihlali yaptı

Ermenistan askerleri Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açarak, ateşkes ihlali yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:22, 10/06/2021
HaberlerDünya
Ermenistan, Kelbecer’de ateşkes ihlali yaptı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Açıklamada, Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı ve olayda Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı belirtildi.

Ermenistan'ın seçim öncesi askeri provokasyonlar yaparak, iki ülke devlet sınırında bilinçli olarak durumu gerginleştirmeye çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, olayla ilgili bütün sorumluluğun Ermenistan'da olduğunu bildirdi.

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